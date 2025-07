POZZUOLI/ Stop all’energia elettrica per 7 ore in tre zone di Monterusciello. A rischio anche la fornitura d’acqua

POZZUOLI – Giovedì 31 luglio 2025, dalle ore 09:30 alle ore 16:30, sarà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica per consentire lavori di potenziamento della rete elettrica a cura di E-distribuzione S.p.A. L’interruzione riguarderà alcune utenze del comune di Pozzuoli, in particolare nelle seguenti zone: Monterusciello – via Coste di Sant’Angelo e traverse limitrofe; II Traversa Monterusciello e Via Vicinale Castagnaro. Durante i lavori, l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata: si invita pertanto a non utilizzare ascensori e ad evitare imprudenze. Tra le utenze disalimentate risulterà anche il serbatoio idrico IACP di Monteruscello, che potrebbe causare temporanee criticità nella fornitura d’acqua.