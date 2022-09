POZZUOLI – Record a Pozzuoli: da domani scuole chiuse fino a martedì. Si rientrerà in aula mercoledì 28 settembre. Una vacanza a sorpresa visto che nel resto del comprensorio flegreo le scuole resteranno chiuse esattamente come nel resto di Italia: solo lunedì. I presidenti dei seggi elettorali, infatti, si insedieranno nelle aule che domenica saranno sedi delle elezioni politiche nella giornata di venerdì alle 16. Dunque anche le lezioni del venerdì mattino, nel resto di Italia, si svolgeranno regolarmente. Ma non qui a Pozzuoli dove, per effetto di un’ordinanza sindacale a firma del sindaco Luigi Manzoni, da domani saranno già sospese le lezioni. Non un bel segnale, c’è poco da dire.