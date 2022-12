Reati ambientali: due persone denunciate dai carabinieri

GIUGLIANO – Servizio straordinario per il contrasto dei reati ambientali a Giugliano in Campania. I carabinieri della locale stazione insieme alla polizia municipale e ai militari dell’esercito hanno denunciato 2 persone. Il primo ad essere denunciato è un 71enne titolare di un’autofficina in via Epitaffio, già noto alle forze dell’ordine. Elevata sanzione di 2mila euro per mancanza del registro di carico e scarico dei rifiuti. Denunciata, invece, per gestione illecita di rifiuti una 60enne proprietaria di un’auto, incensurata. I militari hanno trovato il veicolo fermo all’interno di un capannone. Nell’auto 6 metri cubi di rifiuti speciali e non. Veicolo e rifiuti sono stati sequestrati e affidati a una ditta specializzata per lo smaltimento.