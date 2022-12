POZZUOLI/ Incendia i bidoni di un bar a “La Schiana”: 54enne fermato dalla Polizia

POZZUOLI – Ieri notte gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti all’esterno del bar Touch in via Montenuovo Licola Patria, alla rotonda de “La Schiana”, per la segnalazione di un incendio. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune persone intente a domare le fiamme che avevano interessato i bidoni della raccolta differenziata dell’esercizio commerciale ed una di esse ha raccontato di aver visto l’autore dell’incendio che si era poi allontanato dirigendosi verso l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Gli agenti, poco dopo, hanno rintracciato l’uomo segnalato e, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno accertato che lo stesso, poco prima, aveva appiccato l’incendio.

Un 54enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.