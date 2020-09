POZZUOLI – In occasione della prima visione del film “Rosa Pietra Stella”, in programma questa sera alle ore 21 al Rione Terra nell’ambito della rassegna “#Pozzuoliècasamia”, saranno presenti il regista Marcello Sannino e la giovane attrice puteolana Ludovica Nasti, reduce dal grande successo de “L’amica geniale”. Al talento flegreo il sindaco Vincenzo Figliolia consegnerà una targa in segno di riconoscimento e di orgoglio della città di Pozzuoli. Il film “Rosa Pietra Stella” sarà replicato domani e dopodomani sempre alle ore 21. Prima della proiezione, a partire dalle ore 19, coloro che hanno acquistato il biglietto d’ingresso potranno assistere ad un concerto di musica jazz e degustare un aperitivo offerto dall’amministrazione comunale