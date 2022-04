NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Antonino Pio per la segnalazione di una rapina in farmacia ad opera di una persona che, subito dopo, si era data alla fuga a bordo di un’auto. I poliziotti, poco dopo, nel transitare in via Pablo Picasso, nel piazzale antistante la stazione Cumana hanno intercettato la vettura con a bordo l’uomo corrispondente alle descrizioni e lo hanno bloccato trovandolo in possesso di una pistola Beretta con matricola abrasa e la canna modificata con 7 cartucce e 730 euro. S.A., 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e porto e detenzione di arma da guerra e relativo munizionamento. Infine, la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.