POZZUOLI – Weekend di controlli per i carabinieri della compagnia di Pozzuoli che – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade della movida di Pozzuoli, Monte di Procida e Bacoli. Il bilancio è di 349 veicoli controllati e ben 605 persone in totale identificate: di queste 170 sono pregiudicate. Non sono mancati i controlli al codice della strada: 38 gli autisti indisciplinati per un importo complessivo di 44mila euro e 17 mezzi (tra auto e moto) sequestrati.

FERMATO PARCHEGGIATORE ABUSIVO – In via dei Campi Flegrei i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato un uomo che è stato beccato con la recidiva nel biennio mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo. Denunciato anche un ragazzo di 27 anni che è stato fermato alla guida di un’auto denunciata rubata giorni fa sul porto di Pozzuoli. Durante la movida sono stati diversi i cittadini segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.