MONTE DI PROCIDA – Nella mattinata di oggi la polizia municipale di Monte di Procida, coadiuvata alla Tekra, ha effettuato dei controlli sul territorio per quel che concerne la frazione indifferenziata dei rifiuti. Nel corso dell’attività sono stati ritrovati molti materiali non conformi all’interno di tali rifiuti come plastica, metallo, cartone. Tutti materiali che vanno sottoposti alla procedura del riciclo. Sono state così applicate le sanzioni previste in caso di differimento non conforme alla normativa vigente sulla raccolta differenziata. I controlli proseguiranno anche nelle prossime giornate.