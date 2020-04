POZZUOLI – Oggi 27 cittadini puteoloani sono stati sottoposti a tampone per la ricerca del Covid19: in 4 sono risultati positivi. Di questi 3 appartengono alla catena dei contagi dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Uno di loro è ospedalizzato, gli altri due sono in isolamento domiciliare. Quattro sono i guariti. Salgono a 70 le persone che hanno contratto il Covid. Di queste 55 sono attualmente contagiate (3 ospedalizzate e 52 in isolamento domiciliare), 8 guarite definitivamente e 7 decedute.

LA PERCENTUALE – In totale i tamponi effettuati a Pozzuoli sono 438 e calcolando i 70 contagiati finora la percentuale di positività è pari al 15.98% contro il 9% del dato complessivo riguardante la Regione Campania.