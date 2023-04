QUARTO/ Tutti i sindaci dell’area flegrea scendono in campo per Antonio Sabino

QUARTO – Tutti i sindaci dell’area flegrea scendono in campo per sostenere Antonio Sabino e la sua coalizione di centrosinistra. Non mancherà nessuno domani, alle ore 18:30, all’interno della sala del teatro Corona a Quarto, quando si aprirà ufficialmente la campagna elettorale del sindaco uscente. All’evento parteciperanno, infatti, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni; il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione; il sindaco di Monte Di Procida, Giuseppe Pugliese; e il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. Antonio Sabino esporrà il programma elettorale alla stampa e ai candidati delle sei liste a sostegno.