QUARTO/ Tentano furto in una villa ma la vicina di casa li mette in fuga

QUARTO – Non c’è pace per l’area flegrea messa a ferro e fuoco dai ladri. Non si contano ormai i furti consumati e altrettanti quelli tentati con malviventi che agiscono a ogni ora del giorno e della notte, razziando via ogni cosa. Mercoledì è stato il ‘turno’ di una villetta di via Seitolla a Quarto. Le lancette dell’orologio segnavano le 03:45 del pomeriggio quando un uomo è sceso da un veicolo scuro con il viso coperto da una mascherina e da un berretto e con abiti scuri. Nella casa presa di mira non c’era nessuno. Ma i banditi non avevano pensato di fare i conti con una vicina di casa attenta che, alla vista del ladro, ha iniziato ad urlare, costringendolo a scappare a mani vuote insieme ai suoi complici. Era primo pomeriggio quando la donna ha avvertito alcuni rumori provenienti dal giardino e ha chiamato le forze dell’ordine. I malviventi sono fuggiti a bordo di una Renault Megane, la cui targa è risultata poi appartenere a una Smart.

L’EMERGENZA – Una vera e propria razzia. Scippi, furti e rapine rappresentano ormai la nuova emergenza sul territorio dei Campi Flegrei. C’è ormai il segno “più” davanti ai numeri che indicano i reati predatori messi a segno nel comprensorio nelle ultime settimane. Un’escalation di episodi di microcriminalità senza precedenti, perpetrati sia nelle ore notturne che in pieno giorno. I casi registrati sono ormai molteplici e decine le denunce sporte alle forze dell’ordine.