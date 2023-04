Pozzuoli baciata dalla fortuna: vinti 13.500 euro al Lotto

POZZUOLI – Campania in festa grazie al Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti 330 mila euro: a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, sono arrivate le due vincite più importanti, entrambe da 118.750 euro con i numeri 9-28-85 sulla ruota Nazionale. Anche in provincia di Napoli si segnalano diverse vincite importanti, due delle quali proprio nel capoluogo partenopeo: la prima da 47.500 euro e la seconda da 23.750 euro, entrambe arrivate grazie alla combinazione 43-47-89 sulla ruota di Napoli. Si registrano poi una vincita da 13.500 euro a Pozzuoli con un terno sulla ruota di Napoli (47-72-89) e una da 9mila euro a Cercola. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro, per un totale di 372 milioni da inizio anno.