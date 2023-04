Pozzuoli tinta d’azzurro si prepara alla festa scudetto – LE FOTO

POZZUOLI – Bianco e azzurro ovunque, striscioni, sloga, bandiere. Pozzuoli e l’area flegrea si apprestano a vivere la festa scudetto attesa per domenica al triplice fischio di Napoli-Salernitana. In queste ore intanto fervono i preparati con addobbi ovunque, dalle piazze alle strade passando per le attività commerciali e le abitazioni. Via Cosenza, Parco Bognar, Arco Felice, Lucrino, Monterusciello, via Napoli, via Roma, non c’è angolo della città che non abbia un simbolo degli azzurri.

GIGANTOGRAFIE – A fare da cornice alla città in festa ci sono anche numerose gigantografie: come quelle esposte da Falcetti in via Cosenza, da Allianz Di Bonito Assicura in viale Capomazza e dal negozio Primavera in Piazza della Repubblica dove sono esposti i vari Osimhen, Kvaratskhelia e gli altri eroi del terzo scudetto. Spettacolare è anche la scenografia composta dai residenti del parco Bognar, con striscioni e slogan. Di seguito alcune foto della città addobbata