RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo l’appello della signora Concetta V., residente in via Alcide De Gasperi, a Quarto. «Sindaco, non possiamo più vivere così. Abbiamo i vestiti che puzzano di muffa; i giochi del bambino sono rovinati. Siete venuti a casa ed avete detto che in 15 giorni di tempo sarebbe stato risolto tutto, ma non si è visto nessuno».

