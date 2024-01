QUARTO/ Si arrampicano sui tubi del gas ed entrano in casa: ladri in fuga con bottino magro

QUARTO – Si sono arrampicati sui tubi del gas per entrare in un appartamento in via Campana, a Quarto. A immortalare la scena le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il furto è stato messo a segno giovedì sera, intorno alle 19 circa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in quattro sono entrati in azione: due banditi hanno fatto irruzione in casa, mentre gli altri due hanno fatto da palo. Ma non è andata tutto secondo i piani. Il bottino è stato infatti magro: circa 40 euro recuperati da un salvadanaio, un orologio e un portafogli per bambini.