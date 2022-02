QUARTO – Sfonda il parabrezza di un’ambulanza con una spranga di ferro. Succede a Quarto, precisamente in via Alcide De Gasperi, dove il personale sanitario arriva per un intervento. A denunciarlo è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”: «L’equipaggio, al suo arrivo sul posto, ha trovato un signore che pretendeva gli venisse somministrato un antidolorifico per un dolore alla gamba. L’infermiere ha cercato di far capire al paziente che il 118 non eroga questo tipo di prestazioni , ma non c’è stato nulla da fare. E’ arrivata una valanga di improperi. L’equipaggio ha scelto allora di allontanarsi andando in ambulanza, ma dopo poco vengono è stato inseguito dall’energumeno che brandiva una spranga di ferro con la quale ha colpito più volte l’ambulanza danneggiando il parabrezza. L’uomo è stato denunciato dal nostro equipaggio».