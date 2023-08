QUARTO/ Rissa tra condomini, 9 denunciati: una 56enne ferita a forbiciate

QUARTO – Urla e insulti. Poi si è passati alle vie di fatto. È successo in un condominio di via Puoti, a Quarto, dove è scoppiata una rissa tra tre famiglie. Vecchi rancori sedimentati pericolosamente e poi sfociati in violenza. Questa notte l’ennesima scintilla tra due donne che ha poi scatenato una vera e propria zuffa: tutti contro tutti, donne, uomini e ragazzini. Il caos generato dalla rissa ha svegliato molte persone nel vicinato che hanno allertato il 112.

LE DENUNCE – I carabinieri della tenenza di Quarto sono arrivati quando lo ‘scontro’ era ancora in corso. Il bilancio è di nove persone bloccate e denunciate. Una di queste, una 56enne incensurata, ha riportato delle lesioni alla mano per un colpo di forbice piantato da una delle contendenti. La donna non è in pericolo di vita, ma è al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli.