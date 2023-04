QUARTO/ Raid alla sala consiliare, tagliati i fili della corrente elettrica

QUARTO – Tagliati i fili della corrente elettrica dell’aula consiliare di Quarto. Il fatto è accaduto nelle corse ore nel comune flegreo che il prossimo 14 maggio sarà chiamato alle urne per eleggere il sindaco e i componenti del consiglio comunale. In questi giorni, proprio nell’aula intitolata alla memoria di Peppino Impastato, si sta procedendo alla sottoscrizione delle liste che parteciperanno alla competizione elettorale.

LA DENUNCIA – «Le forze dell’ordine procederanno nelle indagini al fine di identificare i responsabili di un gesto così vile, al momento abbiamo presentato una denuncia contro ignoti,– ha dichiarato il sindaco Antonio Sabino –Sono azioni queste che non fermeranno la nostra propaganda contro l’illegalità, anzi motivano ancora di più la nostra battaglia per far vivere Quarto in un clima di serenità e di legalità»