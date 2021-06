QUARTO – Sorpreso e arrestato mentre vendeva droga a un cliente. A Quarto i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga Roberto Zarra, 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – durante uno dei tanti servizi anti droga – hanno notato il ragazzo a Corso Italia spostarsi da un lato all’altro raggiungendo, a più riprese, persone in attesa a cui consegnava un qualcosa di “non identificato”. A quel punto sono partiti i controlli: i carabinieri lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di hashish ad un “cliente” 17enne ed hanno fermati entrambi.

LA DROGA – Controllata la zona da cui proveniva il pusher, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, 35 grammi di marijuana, vario materiale per il confezionamento della droga e un telefono cellulare. Il “cliente” è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente mentre Zarra, arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.