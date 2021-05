QUARTO – Chiusura temporanea al traffico veicolare di via Santa Maria, nel tratto compreso tra l’incrocio di via Giorgio De Falco fino a quello con via Pietra Bianca. Lo stop alla circolazione è previsto fino a domenica 6 giugno. A stabilirlo un’ordinanza del Comando di polizia locale di Quarto. Il provvedimento stabilisce anche l’inversione del senso unico di marcia in via Pietra Bianca, nel tratto compreso tra l’incrocio con via De Nicola fino a quello con via Santa Maria, per favorire il nuovo assetto viario sia ai residenti che agli esercenti. In queste giornate si procederà a una serie di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino di impianti, arredo urbano e pavimentazioni stradali.