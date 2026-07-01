QUARTO/ La famiglia accusata da Takara Sushi «Abbiamo pagato, ecco la prova»

QUARTO – «Siamo vittime di un enorme errore. Siamo finiti sui giornali per un qualcosa chs non abbiamo fatto, passando per quelli che vanno a mangiare al ristorante senza pagare. Ecco la prova, abbiamo pagato 120 euro, questa è la ricevuta del pagamento fatto con la carta». È arrabbiata e allo stesso tempo sconcertata Rosa, la donna messa accusata, insieme al compagno e al figlio di 6 anni, di essere andata via dal Takara Sushi di Quarto senza pagare il conto. Rosa mostra al nostro giornale la ricevuta del pagamento avvenuto sabato sera nel locale di via Campana.

IL RAMMARICO – «Chiediamo le scuse da parte dei proprietari e che questa storia finisca quanto prima perché siamo persone oneste e perbene e perché c’è di mezzo un bambino di sei anni la cui foto è stata pubblicata dappertutto, seppur col viso oscurato» racconta la donna che smonta quanto pubblicato dal locale sui social «Quelle foto innanzitutto sono di quando siamo entrati, perché all’uscita io e mio figlio eravamo da soli in quanto siamo rimasti in sala ad accarezzare un cagnolino. Il conto non pagato è di un altro tavolo, ma vista la confusione che c’era sabato scorso lo hanno confuso con il nostro. Ora attendiamo le scuse ufficiali, anche se mio marito è andato al locale e loro hanno immediatamente rimosso il post con quelle foto. Ciò che è accaduto è davvero assurdo, non torneremo più in quel locale»