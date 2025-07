QUARTO/ Inquilini morosoli, emesse 12 ordinanze di sgombero nel Rione 219

QUARTO – Sono state notificate dalla Polizia Municipale altre 12 ordinanze dirigenziali firmate dal Settore Patrimonio di decadenza dell’assegnazione e sgombero di altrettanti alloggi popolari del Rione 219 di via Alcide de Gasperi per morosità dei canoni arretrati. I destinatari avranno tempo 30 giorni per saldare tutto il debito maturato e già oggetto di pignoramento con fermo amministrativo. In mancanza del saldo, gli alloggi saranno sgomberati con l’ausilio della forza pubblica