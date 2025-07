Tartaruga Caretta Caretta di oltre 100 kg trovata morta a Bacoli

BACOLI – Una grossa tartaruga Caretta Caretta è stata trovata morta sulla spiaggia di Bacoli. L’esemplare, di dimensioni considerevoli, pesa oltre 100 chilogrammi e presentava un carapace lungo più di un metro. L’allarme è stato dato da alcuni bagnanti di un tratto di arenile della spiaggia romana. Non sono ancora chiare le cause del decesso. La tartaruga non mostrava segni evidenti di traumi o ferite esterne, ma sarà probabilmente sottoposta ad accertamenti da parte degli esperti del Centro di Recupero Tartarughe Marine dell’Anton Dohrn per chiarire le circostanze dell’accaduto.

I RILIEVI – Sul posto sono intervenuti nella giornata di ieri i veterinari dell’Asl Napoli 2 per effettuare i primi rilievi e predisporre la rimozione dell’animale. La presenza di esemplari di Caretta Caretta lungo le coste tirreniche, in particolar modo quelle flegree, non è inusuale, ma ritrovamenti di animali di tali dimensioni in questo tratto di litorale restano alquanto rari. L’evento ha suscitato emozione tra i bagnanti presenti sulla battigia. Alcuni hanno anche testimoniato che l’animale potrebbe esser morto subito dopo l’arrivo in spiaggia, in quanto avrebbe manifestato ancora qualche movimento prima di spirare.