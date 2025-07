BACOLI/ Furto al bar “Nigrè” in pieno centro storico: ladro ripreso dalle telecamere

BACOLI – Ladro in azione ai danni del bar “Nigrè” nel pieno centro storico di Bacoli. A darne notizia è lo stesso proprietario dell’attività commerciale presa di mira qualche giorno fa, che ha deciso di condividere con il nostro giornale le immagini della videosorveglianza del locale. Intorno alle 6 del mattino una persona ha scassinato la saracinesca dell’attività commerciale per rubare evidentemente l’incasso di giornata. Oltre ai danni alla struttura, il malvivente è riuscito ad accaparrarsi una piccola somma del fondo cassa, nulla di rilevante. In compenso l’azione, come dimostrano le foto in basso, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Le immagini sono diventate un elemento chiave per le forze dell’ordine, che stanno analizzando ogni dettaglio per risalire all’identità del malvivente. L’auspicio di commercianti e residenti è che queste riprese possano aiutare le indagini a fare chiarezza e a identificare il responsabile del furto che ha allarmato i commercianti e i cittadini della zona.