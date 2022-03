QUARTO – Domani si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare istituzioni mondiali e opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. In occasione di tale ricorrenza, l’I.C. 3° – Gadda di Quarto ha organizzato una manifestazione per educare il territorio alla salvaguardia del Mar Mediterraneo, dei mari e degli oceani contro lo spreco di acqua potabile. L’evento si terrà presso Piazzale Europa con la partecipazione delle altre scuole e le associazioni del territorio. Gli alunni si muoveranno in corteo: si parte alle 10 circa dalla villa comunale per arrivare in piazza, dove si svolgeranno attività interattive sull’acqua organizzate dagli alunni.