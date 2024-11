QUARTO/ Fondi Pnrr Ambiente: installati 30 cestini stradali “intelligenti” per la raccolta differenziata – LE FOTO

QUARTO – «Abbiamo installato in 10 punti della città i 30 cestini stradali dotati di pressa meccanica e sistema di controllo a distanza e geolocalizzazione per potenziare la percentuale di raccolta differenziata, arrivata al 72 per cento – commenta con soddisfazione il sindaco Antonio Sabino – Si tratta di fondi ottenuti con il Pnrr e abbiamo raggiunto il target richiesto dall’Unione Europea, dimostrando capacità di spesa e rispetto dei tempi». Soddisfazione espressa anche dall’assessore all’Ambiente Filippo Celano. «La nostra attività amministrativa si caratterizza sempre più per il forte impegno in ambito ambientale – aggiunge Celano – Con i fondi Pnrr abbiamo acquistato anche 5 mini isole a 5 bocche per la differenziata e totem per l’erogazione dei sacchetti destinati alla raccolta dei rifiuti a favore degli utenti. In questo modo avremo una distribuzione più capillare e efficiente. E nei prossimi giorni ci saranno importanti novità anche in tema di piantumazione di nuove alberature e per il nuovo Parco urbano di via Casalanno, con attenzione anche agli animali domestici».

LE FOTO