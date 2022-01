QUARTO – Incendio nel parcheggio del centro commerciale “Quarto Nuovo”. Questo pomeriggio in fiamme sono andati i carrelli e la pensilina posti in prossimità di uno degli ingressi. Per domare le fiamme, dopo un primo intervento del personale del centro, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’incendio fortunatamente non ha interessato le vetture parcheggiate nei pressi della pensilina. Non si esclude la matrice dolosa. Al vaglio ci sono alcune telecamere poste all’esterno della struttura.