QUARTO – Le scuole, sia pubbliche che private, saranno chiuse a Quarto fino alla giornata di sabato 12 dicembre. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Sabino che ha firmato l’ordinanza che posticipa l’ingresso degli studenti in classe. «Sono consapevole degli ulteriori disagi che questa decisione porterà alle famiglie, ma purtroppo non era possibile fare altrimenti. Al momento il numero dei positivi a livello cittadino, ma anche regionale, è ancora piuttosto alto e non ce la sentiamo di esporre i nostri ragazzi al rischio di contagio», rende noto il primo cittadino che valuta di riaprire le scuole non appena la curva dei contagi si sarà ulteriormente abbassata.