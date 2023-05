QUARTO/ Elezioni, i sindaci flegrei scendono in campo per Sabino

QUARTO – I sindaci flegrei scendono in campo per Antonio Sabino. L’appuntamento politico “Città Flegrea, sinergia e visione di futuro” è previsto per oggi alle 18 nella sala Divin Maestro in via Marmolito. L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerose personalità, quali: il sindaco uscente Sabino, intenzionato a conquistare ‘il bis’ alle prossime amministrative; il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione; il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese; il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. «Un appuntamento importante domani con i sindaci del territorio per discutere di quale futuro continuare a costruire, insieme, per le nostre comunità», fa sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.