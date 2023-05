QUARTO/ Dato alle fiamme e distrutto il gazebo della “Caffetteria Principe”: c’è l’ombra della camorra – FOTO

QUARTO – Cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Nel mirino di due uomini incappucciati è finito nella notte il gazebo della Caffetteria Principe a Quarto, nei pressi del bivio. Il rogo in pochi minuti ha completamente distrutto la struttura, all’interno della quale vi erano sedie e tavolini. Chiara matrice dolosa sulla quale indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Ludovica Carpino.

L’OMBRA DELLA CAMORRA – Chi ha armato la mano dei due uomini ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale? E, soprattutto, per quale motivo? Modalità tipiche della più classica ritorsione di camorra, anche se il titolare -tra l’altro proprietario anche del bar Santa Chiara di Monterusciello- ha raccontato di non aver subito richieste estorsive. Intanto in città, negli ultimi tempi, si starebbe riorganizzando lo storico clan del bivio sull’asse Quarto-Monterusciello sotto il cartello dei Cerrone-Longobardi.

LA DENUNCIA – “Con un atto doloso, come si evince dalle immagini delle telecamere, due balordi danno fuoco al mio gazebo, solo una cosa vi voglio dire, che lo rifarò di nuovo e voi non dovete trovare le medicine per curarvi.” ha scritto in mattinata sui social il titolare dell’attività, Gennaro Principe.