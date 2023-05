A Monte di Procida va in scena “La Bellezza”, rassegna d’arte contemporanea

MONTE DI PROCIDA – Ha preso il via ieri a Villa Matarese la kermesse “La Bellezza”, rassegna d’arte contemporanea organizzata dal gruppo “Parthenia Artists” con il patrocinio del comune di Monte di Procida. L’esposizione, in via Filomarino 90, sarà aperta fino al prossimo 16 giugno e vedrà coinvolti i seguenti artisti: Flora D’Angelo, Gelsomina Ferrara, Antonella Maione, Carmen Colonna, Gloria Ajello, Maria Luisa Sgandurra, Rossella Mastalia, Pasquale Musone, Claudia Cimino, Alfredo Costigliola, Tiziana Alimonti, Claudia Spaziano, Giulio Di Domenico.