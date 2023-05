POZZUOLI/ Crivellata di colpi l’auto di un imprenditore edile: spunta la pista del racket

POZZUOLI – Un’auto crivellata di colpi da arma da fuoco e l’ombra della camorra che torna ad aleggiare su Pozzuoli dopo un periodo di relativa calma in seguito ad arresti, condanne e pentimenti. Nel mirino dei sicari qualche notte fa è finita l’utilitaria di un imprenditore edile che è stata colpita da numerosi proiettili. L’auto era parcheggiata sotto l’abitazione dell’uomo, che risulta essere l’amministratore delegato di una Società per Azioni che ha sede tra Quarto e Pozzuoli e che da anni è impegnata nell’area flegrea in lavori edili tra cui gli interventi di recupero e valorizzazione del lotto I del Rione Terra di Pozzuoli, relativi al fabbricato Vescovile e alla Chiesa del Coretto.

LE INDAGINI – L’uomo ha raccontato di non aver ricevuto richieste estorsive. Sull’episodio indagano i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli. Il raid ha preceduto l’incendio del gazebo della “Caffetteria Principe” di Quarto. Si cerca di capire se i due eventi siano collegati tra loro e soprattutto i movimenti. Sullo sfondo ci sono il racket e la riorganizzazione del clan “I compagni del Bivio” che negli ultimi tempi si starebbe ricompattando sull’asse Quarto-Monterusciello intorno a una serie di personaggi legati ai boss Salvatore Cerrone “o biondo” e Gennaro Longobardi.