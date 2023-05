POZZUOLI/ Torna l’appuntamento con la gara podistica “Corriamo nel Mito”

POZZUOLI – La 19ma edizione della gara podistica ‘Corriamo nel Mito’ è in programma il prossimo 2 giugno. Ad organizzare la manifestazione, aperta agli iscritti Fidal e ad altri Enti di Promozione Sportiva, il Csi Pozzuoli di concerto con il Comitato Provinciale Csi Napoli. La kermesse nata nel 2002, si snoda lungo i laghi Lucrino ed Averno per un percorso da compiere due volte per complessivi km. 11,200. La gara rientra nel calendario regionale di podismo del Csi Campania. L’edizione 2023 si presenta con una novità interessante: sarà aperta anche agli studenti delle scuole superiori flegree, già protagonisti del ‘Trofeo Interscolastico Flegreo’. Nell’ambito della manifestazione podistica si darà spazio ad una gara a staffetta riservata ai giovani delle scuole. La proposta del Csi Pozzuoli, veicolata attraverso i docenti di scienze motorie, è di costituire squadre di cinque atleti, sia maschili che femminili ed anche miste, per coprire l’intero circuito. Verranno premiate le prime tre per singola categoria. Il progetto degli organizzatori, positivamente accolto dai docenti, punta a dare un ulteriore ed importante impulso alla fattiva collaborazione tra l’ente blu-arancio e la comunità scolastica flegrea. Costituirà, inoltre, un input per i ragazzi del territorio a conoscere ed apprezzare l’ambiente e la ricchezza storico-artistica dell’area flegrea.

COME PARTECIPARE – Lo scorso anno, dopo due anni di stop, causa la pandemia da Covid-19, la gara è ritornata riscuotendo immediatamente l’interesse del popolo dei podisti flegrei e non. Si è registrata una risposta al di là delle attese, accompagnata da una nutrita partecipazione delle quote ‘rosa’. Un risultato accolto con piena soddisfazione dagli organizzatori. «C’era la preoccupazione che il periodo critico attraversato e i timori che i più nutrivano per eventuali rischi da contatto – ha osservato Girolamo Catalano, presidente del Csi – C.Z. Pozzuoli – potessero frenare la partecipazione. La risposta è stata positiva e di pieno entusiasmo!». La manifestazione gode del Patrocinio del comune di Pozzuoli e della Pro Loco Pozzuoli. Il raduno è fissato alle ore 8,00 nella piazzetta di Lucrino, antistante la stazione della Ferrovia Cumana. Lo start è previsto alle ore 8,30. Per le iscrizioni si può contattare il numero 324 8250399, inviare una mail a: – Lo scorso anno, dopo due anni di stop, causa la pandemia da Covid-19, la gara è ritornata riscuotendo immediatamente l’interesse del popolo dei podisti flegrei e non. Si è registrata una risposta al di là delle attese, accompagnata da una nutrita partecipazione delle quote ‘rosa’. Un risultato accolto con piena soddisfazione dagli organizzatori. «C’era la preoccupazione che il periodo critico attraversato e i timori che i più nutrivano per eventuali rischi da contatto – ha osservato Girolamo Catalano, presidente del Csi – C.Z. Pozzuoli – potessero frenare la partecipazione. La risposta è stata positiva e di pieno entusiasmo!». La manifestazione gode del Patrocinio del comune di Pozzuoli e della Pro Loco Pozzuoli. Il raduno è fissato alle ore 8,00 nella piazzetta di Lucrino, antistante la stazione della Ferrovia Cumana. Lo start è previsto alle ore 8,30. Per le iscrizioni si può contattare il numero 324 8250399, inviare una mail a: [email protected] o iscriversi direttamente sulla piattaforma di Anvioteam che curerà tutta la parte relativa al rilevamento cronometrico.