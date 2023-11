QUARTO/ Dà fuoco alla vicina di casa: il gip dispone il carcere

QUARTO – Disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Riccio, ritenuto responsabile della morte della sua vicina di casa, Antonella Iaccarino. È quanto ha stabilito il Gip, Tommaso Perrella, nei confronti del 53enne già ristretto in cella dallo scorso 5 settembre. In quella giornata l’uomo, in seguito a un diverbio per un posto auto, cosparse di benzina la donna e poi con un accendino le diede fuoco, causandole ustioni sul 50% del corpo. Ferite gravi che hanno provocato la morte della 48enne a distanza di oltre un mese. Antonella, ricoverata in codice rosso e prognosi riservata presso il Reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, lo scorso 21 ottobre è deceduta. Per Riccio il pubblico ministero ha così formulato una nuova richiesta cautelare: con la morte della donna l’accusa è infatti di omicidio (a settembre l’uomo era stato ristretto in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi ndr). Il Gip, acquisite le altre risultanze processuali del PM, ha disposto così la misura della custodia cautelare in carcere “in quanto proporzionata all’entità dei fatti e al contempo idonea ad impedire ogni possibile contatto con terze persone, apparendo chiaramente inadeguate misure blande, tenuto conto delle nulle capacità di autocontrollo del Riccio“. Resta l’aggravante dei futili motivi: l’uomo ha causato la morte della sua vicina di casa per una banale lite condominiale legata a un parcheggio.