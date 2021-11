QUARTO – Vanno avanti da questa mattina all’alba le operazioni di messa in sicurezza dello stabile abbandonato e sotto sequestro dell’ex Cinema Santa Maria, a seguito di un parziale crollo registratosi intorno alle 3. Per la tutela della pubblica incolumità è stata disposta in via precauzionale e per la sola giornata di oggi la chiusura del plesso scolastico “Viviani”. Le lezioni riprenderanno regolarmente domani mattina. È stata, poi, completamente interdetta al traffico automobilistico e pedonale via Guglielmo Marconi, mentre è stata chiusa al solo traffico automobilistico l’area che da via Pietrabianca dà accesso a via Marconi e al Corso Italia (tratto dall’intersezione con la Chiesa Santa Maria fino all’incrocio con via Marconi).

