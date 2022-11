QUARTO/ Controlli al mercatino delle pulci: elevate 7 sanzioni

QUARTO – Controlli interforze a Quarto. Il personale della polizia municipale, in collaborazione con la pattuglia della locale Tenenza dei carabinieri, ha eseguito controlli commerciali e della viabilità presso l’area mercato dove il sabato si svolge il “mercatino delle pulci”. Ieri l’operazione in via Leonardo Da Vinci è stata caratterizzata da controlli su 51 veicoli; elevate 7 sanzioni ai sensi del Codice della Strada. Rispetto al passato si è assistito ad una netta diminuzione delle violazioni, anche grazie all’efficiente organizzazione dell’associazione “L’Airone” che gestisce il mercato.