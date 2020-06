QUARTO – Si terrà nella giornata di domani, alle 18, presso la Consulta dei giovani di Quarto, la riunione organizzativa dei “gattari” e dei volontari presenti sul territorio quartese (Oipa) per incontrarsi, conoscersi ed illustrare progressi e novità sulle questioni in cantiere, quali: il censimento dei randagi e la mappatura delle colonie feline; la campagna di sterilizzazione di massa; le informazioni su come “adottare” una colonia felina; il progetto Oasi felina di Quarto. L’obiettivo è creare un modello locale che possa essere di ispirazione per tutte le altre realtà limitrofe ed innescare un processo virtuoso di emulazione.