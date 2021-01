QUARTO – Registrato un caso di coronavirus anche nel plesso “Don Milani” di Quarto. Un alunno di prima elementare è risultato positivo al tampone. Le attività didattiche in presenza per tutti i bambini e i docenti della classe interessata sono state sospese nella giornata di ieri. Attivata la didattica a distanza per gli alunni in quarantena. Il Dipartimento di Prevenzione del Distretto 38 dell’Asl Napoli 2 Nord è stato già informato dall’istituto scolastico: trasmesso l’elenco nominativo di tutti i bambini e gli operatori che sono entrati in contatto con l’alunno risultato positivo. Sarà il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord a comunicare la fine della quarantena. Per il rientro a scuola dovranno necessariamente essere esibiti certificati/attestazioni mediche conformi al documento della Regione Campania, denominato “ Rientro a Scuola in Sicurezza”.