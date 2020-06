QUARTO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Quarto. Le forze di maggioranza e di opposizione si ritroveranno nell’aula consiliare “Peppino Impastato” nella giornata di lunedì 29 giugno alle 10 (in seconda convocazione il 1° luglio). L’Assemblea si terrà a porte chiuse per l’emergenza Covid-19 e in diretta streaming per consentire a tutti i cittadini di seguire il dibattito. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2023 sulla base dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.