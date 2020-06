BACOLI – Da lunedì la biblioteca comunale di Bacoli riapre al pubblico. A Villa Cerillo e in totale sicurezza, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza coronavirus. A darne l’annuncio è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Ripartire significa innanzitutto riaprire alla comunità, ed in particolare ai più giovani, i luoghi dove si diffonde e cresce la socialità e la cultura. Ora con la biblioteca. A breve con la scuola. È per noi una priorità assoluta. La biblioteca comunale tornerà ad essere vissuta a tempo pieno, fin da subito: dalle 9 alle 19:30. Dopo oltre tre mesi di chiusura. È un altro piccolo tassello verso la normalità».