QUARTO – Si torna in aula consiliare a Quarto. La nuova seduta del Consiglio comunale si terrà nella giornata del 4 ottobre in prima convocazione e in seconda convocazione il 6 ottobre. L’appuntamento è alle 16 nell’aula consiliare “Peppino Impastato”, sita nel Piazzale Europa. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica Comune di Quarto per l’esercizio 2021.