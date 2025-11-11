QUARTO/ A 15 anni spara contro un uomo per vendicare il suocero

QUARTO – A 15 anni ha esploso colpi di pistola contro la casa di un uomo reo di aver avuto una lite con suo suocero. E’ accaduto a Quarto dove i carabinieri hanno arrestato due minori. Si tratta di un 15enne, autore del raid punitivo, e del complice di 16 anni. Entrambi di Pianura, ieri sera intorno alle 21:30 hanno raggiunto in scooter un edificio in via Limata contro il quale hanno esploso, in due occasioni distinte, diversi colpi di pistola. Poi la fuga. La vittima, spaventata, ha chiesto aiuto al 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Quarto e del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli che hanno raccolto le parole della vittima e, attraverso la centrale operativa, hanno diramato le ricerche di due giovani in sella ad uno scooter bianco.

L’INSEGUIMENTO – Le pattuglie sul territorio riescono ad intercettare le due ruote ma, dopo un pericoloso inseguimento nelle strade trafficate del centro di Quarto, ne perdono le tracce. Grazie all’analisi delle telecamere installate lungo il percorso di fuga e alle testimonianze dei presenti, i carabinieri seguono le tracce dei fuggitivi e li rintracciano nelle rispettive case. Poco dopo recuperano l’arma, una pistola a salve senza tappo rosso gettata tra i rifiuti di un cassonetto e individuano lo scooter utilizzato per la fuga, che era stato abbandonato in una campagna di via Viticella, tra Quarto e Pianura.

L’ARRESTO – I minori, sono finiti in manette e poi nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Sono accusati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto d’armi ed esplosioni pericolose.