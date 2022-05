POZZUOLI – E’ online il bando per il restauro e la valorizzazione dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Quasi 2,3 milioni di euro per realizzare i lavori di restauro, consolidamento, tutela e miglioramento dell’accessibilità e della fruizione dell’Anfiteatro Flavio a Pozzuoli. È quanto prevede la procedura di gara, pubblicata da Invitalia nel ruolo di Centrale di Committenza per conto del Ministero della Cultura. L’appalto prevede interventi nell’area verde che fiancheggia il monumento, la realizzazione di un nuovo percorso museale all’interno dell’Anfiteatro, l’installazione di una libreria a servizio dell’area museale e opere di recupero nell’area dell’arena. La scadenza della procedura di gara è fissata per il 23 giugno 2022.

LA GARA D’APPALTO – Nello specifico, l’appalto prevede l’affidamento dei lavori di: restauro e consolidamento delle murature e delle superfici; allestimento per la collocazione di una libreria a servizio del pubblico; impianti elettrici, di illuminazione e di predisposizione videosorveglianza; impianti di climatizzazione e trattamento dell’aria nei locali interni alla libreria; risistemazione dell’area esterna dell’Anfiteatro, comprensiva anche dell’impianto idraulico di irrigazione. I sopralluoghi potranno essere svolti prenotando l’appuntamento, entro il 7 giugno 2022, esclusivamente tramite la piattaforma telematica.