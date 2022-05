BACOLI – Anche l’amministrazione comunale di Bacoli partecipa al ciclo di seminari di divulgazione “La Sapienza della Folla”, dal 26 al 30 maggio, a cura dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, per Procida Capitale italiana della Cultura 2022. Il primo appuntamento si terrà giovedì 26 maggio presso il Palazzo dell’Ostrichina al Fusaro. Il programma, con l’obiettivo di coinvolgere scienziati, esperti, cittadini e turisti in un’operazione di intelligenza collettiva per la corretta divulgazione dello straordinario patrimonio ambientale marino che contraddistingue le coste dell’area flegrea, si articolerà in tre incontri con relatori di rilievo e due experience imperdibili – un trekking nel parco del Pausilypon e la visita con nave con fondo a vetro nel Parco Archeologico sommerso di Baia.