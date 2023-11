Programma Gol, a Bacoli riflettori puntati sul mercato del lavoro – LE FOTO

BACOLI – Un momento di confronto per informare i cittadini delle opportunità offerte dal programma Gol e per ribadire il ruolo del centro per l’impiego, l’importanza del confronto istituzionale e delle relazioni con il sistema delle imprese. Sono alcune delle tematiche affrontate a Bacoli nel corso del convegno promosso dal Comune e dalla Gesfor per promuovere i corsi attivi e favorire l’accesso ai servizi previsti da parte dei potenziali beneficiari. A discuterne nella giornata di martedì 21 novembre sono stati: Armida Filippelli Assessore Regionale alla Formazione Professionale, Monica Buonanno Staff Direzione Campania Calabria ANPAL Servizi, Josi Gerardo Della Ragione Sindaco di Bacoli, Rosaria Di Meo Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale del Comune di Bacoli, Nicola Costagliola Direzione Gesfor, Clotilde Panza Coordinatrice Formazione per disoccupati Gesfor, Alberto Bagnaro Responsabile commerciale Gesfor APL. Il programma Gol, azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, nasce con l’obiettivo di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro e prevedere strumenti e misure per favorirne l’inserimento- reinserimento lavorativo attraverso percorsi di riqualificazione.

COME ISCRIVERSI AL PROGRAMMA GOL – Gol ridisegna i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone e prevede percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale, e percorsi in rete con gli altri servizi territoriali (sociali, socio-sanitari, di conciliazione, educativi) nel caso di bisogni complessi, quali quelli di persone con disabilità o con fragilità. Grazie a un orientamento di base più mirato, attraverso un’attenta valutazione dell’occupabilità la persona è indirizzata al percorso più adeguato. L’accesso al programma dei beneficiari avviene a seguito di convocazione e/o invito all’adesione da parte degli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania. Gli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania convocano mediante sms/mail i cittadini che hanno attiva una Dichiarazione di Immediata Disponibilità e quelli che la presentano dopo la pubblicazione del presente Avviso, nonché i cittadini che hanno presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza, dando priorità alle donne, ai disoccupati di lunga durata, alle persone con disabilità, ai lavoratori over 55. Gli operatori dei Centri per l’Impiego convocano, altresì, i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ma potenzialmente in transizione per effetto di crisi aziendali, con particolare riferimento alle attività previste nell’ambito del Percorso 5 – “Ricollocazione collettiva”. I beneficiari convocati/invitati dagli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania sono tenuti a riscontrare la convocazione/invito ricevuto secondo quanto ivi descritto, compreso l’eventuale accesso tramite SPID/CIE – per il tramite del portale SILF Campania (https://lavoro.regione.campania.it/) – agli strumenti digitali predisposti da Regione Campania per il pre-assessment e l’indicazione della propria preferenza circa lo svolgimento (in presenza o da remoto) degli appuntamenti successivi. I beneficiari che optano per lo svolgimento in presenza degli appuntamenti successivi vengono convocati dagli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania mediante sms/mail indicanti luogo, data ed ora dell’appuntamento. I beneficiari che optano per lo svolgimento da remoto degli appuntamenti successivi vengono convocati dagli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania convocano mediante mail indicante data, ora e modalità di svolgimento del colloquio (VOIP o VIDEOCALL).