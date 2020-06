POZZUOLI – Ridotte le condanne agli eredi dei boss Longobardi e Beneduce. La Corte di Appello di Napoli ha ridotto di oltre 100 cento anni, in totale, le pene per i 60 imputati nel processo Iron Men (contro i 542 inflitti in I grado). Confermate le 11 assoluzioni, in 49 sono stati condannati. Tra questi c’è Antonio Ferro, che ha beneficiato dell’articolo 8 per i collaboratori di giustizia ricevendo una riduzione della pena di oltre 11 anni. Sconti anche per il fratello Andrea e i due figli del boss Gaetano Beneduce, Massimiliano e Marco. Aumentata da 20 a 25 anni di carcere la condanna per Nicola Palumbo “faccia abbuffata”. Di seguito tutti i nomi e le condanne.

LE CONDANNE (tra parentesi ci sono quelle ricevute in primo grado). ***sono in aggiornamento

Ferro Antonio – 7 anni, 2 mesi e 20 giorni (18 anni e 4 mesi)

Ferro Andrea – 13 anni, 10 mesi e 20 giorni (17 anni e 4 mesi)

Napoleone Del Sole – 4 anni e 6 mesi – collaboratore di giustizia (4 anni e 8 mesi)

Gargiulo Biagio alias “Biagio ‘o falegname” – 7 anni e 4 mesi (12 anni)

De Maria Giulio – *** (3 anni e 4 mesi + 4mila euro di multa)

Scognamiglio Diego alias “Panettone e ‘o chiatto” – 7 anni e 4 mesi (12 anni)

Carnevale Gennaro alias “Tubettiello” – 8 anni (10 anni)

Russo Mario alias “Marittiello ‘o pilota” – *** (10 anni)

Cozzolino Paolo alias “Paoletto” – 8 anni e 8 mesi (11 anni e 4 mesi)

Salvati Luca alias “Lucchetto” – 10 anni (10 anni e 8 mesi)

Aprea Pio alias “Piariello” – 11 anni e 6 mesi (14 anni e 8 mesi)

Dello Iacolo Pasquale – 6 anni e 8 mesi (10 anni)

Mele Antonio alias ” ‘o Campagnuolo” – 14 anni (14 anni) -difeso dall’avv. Diego Di Bonito

Mele Francesco – *** (11 anni e 4 mesi)

Cavaliere Gennaro alias ” ‘o Lupo” – 9 anni, 6 mesi e 20 giorni (14 anni)

Troise Gustavo – 10 anni e 2 mesi (13 anni e 4 mesi)

Beneduce Massimiliano – 12 anni (14 anni)

Beneduce Marco – 10 anni (14 anni)

Cavaliere Franco alias “Checco” – 6 anni e 8 mesi (11 anni e 4 mesi)

Palumbo Nicola alias “Faccia abbuffata” – 25 anni (20 anni)

Campanile Gaetano alias “Ninuccio ‘e Pisciachiara” – 14 anni (13 anni e 4 mesi)

Di Domenico Angelo alias “Angiolett ‘o gnurant” – *** (12 anni)

Iannone Alessandro alias “Nas ‘e cane” – 13 anni (10 anni e 8 mesi)

Palumbo Giuliano – 7 anni (9 anni e 4 mesi)

Carotenuto Giuseppe alias “Pinuccio ‘a ricotta” – 9 anni e 4 mesi (12 anni e 4 mesi)

Capasso Angelo – 9 anni e 10 mesi (11 anni e 4 mesi)

De Felice Giovanni – 9 anni e 4 mesi (11 anni e 4 mesi) -difeso dall’avv. Diego Di Bonito

Reazione Umberto – 9 anni, 2 mesi e 20 giorni (12 anni e 4 mesi)

Romano Francesco – 6 anni (9 anni)

Rocco Giuseppe – collaboratore di giustizia (4 anni)

Di Roberto Antonio – collaboratore di giustizia (4 anni)

Spinelli Mario – 10 anni, 5 mesi e 10 giorni (14 anni) -difeso dall’avv. Diego Di Bonito

Russo Mario – *** (10 anni)

Nizzolini Antonio alias “Ricchitella” – 9 anni, 9 mesi e 10 giorni (14 anni) -difeso dall’avv. Diego Di Bonito

Trincone Giuseppe alias “Pepp ‘o licc” – *** (14 anni)

Di Bonito Alfonso alias ” ‘o Nano” – 9 anni, 9 mesi e 10 giorni (14 anni)

Barretta Marco Massimiliano – *** (10 anni)

Barile Salvatore – 9 anni, 2 mesi e 20 giorni (10 anni e 8 mesi)

Trincone Salvatore alias “Totore ‘o licc” – 8 anni (10 anni e 8 mesi)

Vallozzi Nicola alias ” ‘o stuort” – 9 anni, 9 mesi e 10 giorni (14 anni) -difeso dall’avv. Diego Di Bonito

De Simone Alberto – *** (6 anni e 6mila euro di multa)

Cosenza Ermanno – *** (7 anni 4 mesi e multa da 30mila euro)

De Felice Ciro – collaboratore di giustizia (4 anni)

De Felice Davide – 6 anni (9 anni)

Giogli Raffaele – 6 anni e 4 mesi (11 anni e 4 mesi)

Amirante Giovanni – 6 anni (9 anni e 8 mesi)

Stellato Salvatore – *** (9 anni)

Nitti Valerio – 6 anni (9 anni)

Gaudino Gennaro alias “Genny” – 11 anni (11 anni e 4 mesi)

Confermate le assoluzioni di: Esposito Gennaro, Esposito Gianluca, Esposito Francesco, Luongo Carmine, Sorce Salvatore, Longobardo Ferdinando, Illiano Gennaro, Illiano Gaetano, Illiano Lucio, Ferro Rosario, Longobardo Biagio