POZZUOLI/ Voragine in strada, chiusa l’uscita per Monterusciello

POZZUOLI – L’apertura di una voragine che questa mattina si è aperta sulla rampa in uscita dello svincolo Monterusciello Nord della SS7 Quater Domitiana, in direzione Pozzuoli, è stata disposta la chiusura del tratto viario per motivi di sicurezza. L’ interdizione al transito veicolare della rampa di uscita al Km 50+750 in corrispondenza dello svincolo “Protezione Civile” della SS7QUATER – “Carreggiata Sud”, resterà in vigore fino al ripristino di idonee condizioni di sicurezza per la percorribilità veicolare. La disposizione è arrivata attraverso ordinanza del sindaco di Pozzuoli in seguito a un sopralluogo effettuato da vigli del fuoco, tecnici comunali e polizia municipale.