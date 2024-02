POZZUOLI/ «Strani segnali stradali che inducono a commettere errori»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregia redazione, spero che questa mia comunicazione, possa funzionare da cassa di risonanza per comunicare, a chi di competenza, delle brutture, volute o no, che si praticano a Pozzuoli. Spero solo che dietro a questa ennesima oscenità sia solo incompetenza, senza scomodare analogie con la magagna degli autovelox, installati, a insaputa degli uffici competenti, sulla variante Solfatara, che vedono tanti automobilisti truffati. Stà di fatto che, da un po’ di tempo, all’ingresso di Via Serapide, è stata predisposta la postazione di rilevamento automatico per il futuro controllo di un’area pedonale (segnaletica coperta come da ellisse verde), ancora da varare. Poche decine di metri prima, sia in Via Sacchini, che sulla discesa del cavalcavia, furono anche posizionati due segnali (evidenziati negli ellissi rossi) che preannunciano che svoltando a sinistra si entra in un’area pedonale. Questi ultimi senza essere coperti. Nonostante le varie comunicazioni fatte, sia al comando della polizia locale, che a singole pattuglie, quei due cartelli continuano ad ingannare gli automobilisti perché preannunciano un’area pedonale mai varata. Non vorrei che tale palese installazione sia voluta, proprio per indurre in errore gli automobilisti evitando di far percorrere Via Serapide dove da circa 13 anni, viene posizionata una transenna, tollerata da tutti. Naturalmente….le solite coincidenze…» (Francesca Paola S.)