POZZUOLI – A causa di una voragine che si è venuta a creare tra via Rosai e via Levi, questa sera, a partire dalle 20 e fino alle 2 circa, mancherà l’acqua in tutta la zona di Monterusciello 1 e in particolare: via Levi, via Pagano, via Modigliani, via Coste di Cuma, via Carrà, via Rosai, via Allodi, via Panzini, via Tosi, via Martini, via De Chirico, via Severini. Si è trattato di un guasto improvviso. Gli operai e i tecnici sono già a lavoro per garantire il ripristino della regolare erogazione. L’amministrazione comunale si è scusata con i cittadini per il disagio scaturito da un’emergenza sulla rete idrica.