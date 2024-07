POZZUOLI/ Via Arco Felice vecchio chiusa per lavori: traffico in tilt e automobilisti furiosi

POZZUOLI – Ancora problemi di viabilità in città. Ancora traffico, cantieri aperti e polemiche. Questa mattina gli automobilisti si sono ritrovati dinanzi a un cartello, anche desueto e scritto a mano, che li avvisava della chiusura di via Arco Felice vecchio, direzione Bacoli, per lavori in corso. E giù il tourbillon di critiche da parte dei cittadini che in un periodo in cui si susseguono eventi sismici reclamano maggiori vie di fuga.